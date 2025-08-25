Osmanlı Geleneğini Yaşatan Macuncu: Hüseyin Yozkatlı

Kahramanmaraş'ta 67 yaşındaki Hüseyin Yozkatlı, Osmanlı döneminden günümüze miras kalan macun geleneğini sürdürüyor.

Asırlık geleneği yaşatmak için evinde özenle hazırladığı rengarenk macunları, Osmanlı dönemini yansıtan kıyafetiyle seyyar tezgahında satan Yozkatlı, hem bölge halkının hem de kente gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Tarihi Kapalı Çarşı ve Ulu Cami çevresinin yanı sıra okul programları, festival ve konser gibi yoğun katılımlı etkinliklerde de tezgah açan Yozkatlı, "padişah macunu" ve "şehzade şekeri" olarak da bilinen, renkli görünümü ve farklı tatlarıyla ilgi gören Osmanlı macunu ile damakları tatlandırıyor.

Kahramanmaraş Fuar Merkezi (KAFUM) alanında tezgah açan ve aynı zamanda meddahlık da yapan Hüseyin Yozkatlı, AA muhabirine, kendi üretimi olan macunu ilk günkü reçetesine sadık kalarak ve hiçbir katkı maddesi kullanmadan özenle hazırladığını söyledi.

Asıl mesleği şekercilik olan Yozkatlı, baba mesleğine Osmanlı macunculuğunu da eklediğini ve bunun yoğun ilgi gördüğünü belirterek, "Babam şeker, lokum ve akide şekeri yapardı. Ben de bu mesleğin içinde yetiştim. Kahramanmaraş'ta da Osmanlı macunu gider mi satılır mı diye denedim ve insanlarımız benimsedi, severek yedi. Yaklaşık 25 yıldır bu mesleği sürdürüyorum." dedi.

"Macunu eski tariflere göre hazırlıyorum"

Osmanlı macununu katkısız, kimyasal gıda boyası katmadan hakkıyla üreten sayısının azaldığını dile getiren Yozkatlı, "Eski macuncular, macununa hiçbir katkı maddesi koymaz. Macun, doğal meyve özü ve şekerden yapılır. Macuna kesinlikle limon kullanılmalı. Limon macunun uzun süre dayanması ve yumuşak kalması için çok önemli. Fakat bazı firmalar veya kişiler hem daha renkli gözüksün hem de daha ucuza denk getirmek için macunda hileye başvuruyor. Bunları da macun diye satıyorlar." diye konuştu.

Osmanlı'da macunun, lalalar tarafından şehzade ve saraydaki öğrenciler için hazırlandığını kaydeden Yozkatlı, şunları söyledi:

"Evimde hazırladığım macunu eski tariflere göre hazırlıyorum. Hava sıcaklığına bağlı olarak karışımın yoğunluğunu hazırlıyorum. Tepside macunu harmanlıyorum, soğuduktan sonra tezgahıma alıyorum ve satışa çıkıyorum. Yaklaşık 25 yıldan bu yana portakal, limon, kivi ve elmalı olarak 4 çeşit üretiyorum. Mevsimine göre bazen de vişne veya kuşburnu macunu hazırlıyorum. Kesinlikle katkı maddesi kullanmam. İlk günkü tarifim gibi üretime devam ediyorum."