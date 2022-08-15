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Osmaniye kültür sanat haberi... Şair ve halk ozanı Abdulvahap Kocaman, memleketi Osmaniye'de anıldı

Osmaniye kültür sanat haberi... Şair ve halk ozanı Abdulvahap Kocaman, memleketi Osmaniye'de anıldı

Osmaniye bölgesinden gelen habere göre Şair ve halk ozanı Abdulvahap Kocaman için ölümünün 17. yılında, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde anma etkinlikleri düzenlendi.

Şair ve halk ozanı Abdulvahap Kocaman için ölümünün 17. yılında, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde anma etkinlikleri düzenlendi.

Kadirli Belediyesi ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce, Kocaman'ın 17. ölüm yıl dönümü dolayısıyla doğduğu Koçlu köyünde anma etkinlikleri yapıldı.

Okçuluk ve voleybol turnuvalarının düzenlendiği programda, yerel sanatçılar türkü seslendirdi, Hacivat ve Karagöz gölge oyunu sergilendi.

Belediye Başkanı Ömer Tarhan, şair ve halk ozanı Kocaman'ın Çukurova için önemli bir değer olduğunu belirterek, halk ozanlarına sahip çıkmaya ve adlarını yaşatmaya devam edeceklerini kaydetti.

Programa Vali Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Kadirli Kaymakam Vekili Adem Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.

AA / Menderes Özat - Kültür Sanat

Hisarcık Osmaniye gençlik Kadirli Kültür Sanat Haberler

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