Osmaniye'de Depremzedelere Kütüphane Hizmeti

Osmaniye'de depremzedelerin yaşadığı konteyner kentte, Türk Kızılay ve Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğinin işbirliğiyle "100. Yıl Kütüphanesi" hizmete sunuldu.

Karaçay Konteyner Kenti'ndeki açılışta Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, Vali Yardımcısı Hakan Yavuz Erdoğan, Türk Kızılay personeli ve konteyner kentte yaşayan depremzedeler yer aldı.

Saygılı, buradaki konuşmasında, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Türk Kızılay olarak yaraları sarmaya devam ettiklerini söyledi.

Depremin ilk saatlerinde sahada olduklarını belirten Saygılı, "Son depremzede kardeşimiz devletimizin yaptığı kalıcı konutlara yerleşene kadar yanlarında olmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet'imizin 100. yılı vesilesiyle depremzedelerimizin kaldığı konteyner kentte kütüphaneler açıyoruz. İlk kütüphanemizi Hatay'da açtık, ikinci kütüphanemizi de Osmaniye'de açıyoruz." dedi.

Konteyner kentlerde okula giden milyonlarca öğrenci olduğunu aktaran Saygılı, bu öğrencilerin daha rahat çalışacağı ve eğitim ihtiyaçlarına kolaylıkla ulaşabileceği kütüphaneleri açmaya devam edeceklerini bildirdi.

Saygılı, bu kütüphanelerde bilim insanlarının yetişmesini arzu ettiklerini dile getirerek, "Kurtuluş Savaşı'nda millet olarak nasıl kenetlendiysek, 6 Şubat'ta da millet olarak hemen devletimizin etrafında kenetlendik. Yaramızı hep birlikte sardık, sarmaya da devam ediyoruz." diye konuştu.

Vali Yardımcısı Erdoğan da konteyner kentte verilen hizmetleri anlatarak, kütüphanenin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kütüphane açıldı.