Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İrlandalı oyun yazarı, romancı, kısa öykücü ve şair Oscar Wilde'ın öyküsünden sahneye uyarlanan "Bencil Dev" adlı oyun, Bursa Devlet Tiyatrosu'nda Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında sahnelendi.

Bursa Devlet Tiyatrosu ile İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi işbirliğinde düzenlenen etkinlikte çocuklar, Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde sahnelenen oyunu izledi.

Oscar Wilde'ın yazdığı, Arzu Bozkurt'un çevirdiği, Dilek Bozkurt ve Ersin Ayhan'ın sahneye uyarladığı oyunu Ersin Ayhan yönetti.

Sevgi, paylaşma ve dostluk temalarını işleyen oyun, çocuk izleyicilerden ilgi gördü.

Kaynak: AA