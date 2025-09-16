Haberler

Ordu'nun Perşembe İlçesinde Deniz Feneri Turizme Kazandırıldı

Ordu'nun 'sakin şehir' unvanlı Perşembe ilçesindeki Çamburnu Vona Feneri çevresi, yeni sosyal yaşam alanları ve tesislerle birlikte turizme kazandırıldı. Proje, Ordu ve Perşembe'nin turizm potansiyelini artırmayı hedefliyor.

Ordu'nun "sakin şehir" ünvanlı Perşembe ilçesindeki deniz fenerinin bulunduğu alan turizme kazandırıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Perşembe Belediyesinin Kaleyaka Mahallesi'ndeki Çamburnu Vona Feneri'ni turizme kazandırmaya yönelik başlattığı çalışma tamamlandı.

Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, AA muhabirine, sahil yolu güzergahında bulunan deniz fenerinin çevresini yeni bir sosyal yaşam alanına dönüştürmek amacıyla yürüttükleri çevre düzenlemesi ve altyapı çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

Çamburnu Vona Feneri'nin Ordu turizmine yeni bir durak olarak eklendiğini ifade eden Albayrak, "Buraya çevre düzenlemesinin yanı sıra vatandaşların vakit geçirebileceği tesisler ve seyir terası yapıldı. Ayrıca olta balıkçılarının denize rahat ulaşımını sağlayacak yol yapıldı. İnşallah bu bölge hem ilçemizin hem de Ordu'nun turizm potansiyelini artıracak." dedi.

Albayrak, bölgeyi daha güvenli hale getirmek için korkuluk çalışmasının yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ayrıca burada 1700 metrekarelik alanda 678 metrekare sert zemin uygulaması, 500 metrekare yeşil alan düzenlemesi ve 175 metre korkuluk imalatı gerçekleştirdik. Çalışmalarımız kazı-dolgu çalışmaları, baskı beton, yürüyüş yolları ve engelli rampaları ile devam etti. Duvar, aydınlatma ve peyzaj çalışmaları ile projenin alt yapısı ve çevre düzenlemesi sona erdi. Yeni turizm alanımız Ordu'ya hayırlı olsun."

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Kültür Sanat
