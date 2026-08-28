Ordu Kültür Yolu Festivali renkli etkinliklerle sürüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Ordu Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle devam etti.

Türkiye'nin marka değerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen festival kapsamında, kültür ve sanatın farklı alanlarında etkinlikler gerçekleştirildi.

Ordu Devlet Tiyatrosu Sahnesi'ndeki konserde, Türk sanat müziğinin unutulmaz ismi Zeki Müren'in eserlerini Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu solistleri Berrak Seçkin ve Haydar Farabi Felamur seslendirdi.

Ordu Gazi İl Halk Kütüphanesi Sergi Salonu'nda ise çocuklara yönelik "Belleğini Yitiren Tilkinin Öyküsü" etkinliği düzenlendi.

Hikayeyi birlikte okuyan çocuklar, eserde karşılaştıkları olaylar ve karakterler üzerine sorular üreterek düşüncelerini paylaştı.

Fatsa Kültür Sarayı'nda organize edilen Tespih Yapımı Atölyesi'nde de geleneksel tespih işçiliğinin malzeme seçimi ve üretim aşamaları ele alındı.

Çini Atölyesi'nde ise geleneksel Türk çini sanatının temel desen ve uygulama yöntemleri hakkında bilgi verildi.

Katılımcılar, çiçek motifleri ile geometrik desenlerden hareketle kendi kompozisyonlarını hazırlayarak çininin çizim ve renklendirme aşamalarını deneyimleme fırsatı buldu.

Kentin farklı noktalarında çeşitli etkinliklerle devam eden festival, 30 Ağustos'ta sona erecek.

Kaynak: AA