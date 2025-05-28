Ordu'daki Huzurevi Sakinlerinden El Ürünleri Sergisi

Ordu'daki Huzurevi Sakinlerinden El Ürünleri Sergisi
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Ordu'da Ahmet Cemal Mağden Huzurevi sakinleri tarafından hazırlanan el ürünleri sergilendi. 12. kez düzenlenen serginin açılışına Vali Muammer Erol ve diğer yetkililer katıldı. Huzurevi sakinleri, aktif yaşlanma ve üretkenlik vurgusu yaparak kendilerini ifade etti.

Ordu'da Ahmet Cemal Mağden Huzurevi sakinlerince hazırlanan el ürünleri sergilendi.

Huzurevi bahçesinde bu yıl 12'ncisi düzenlenen serginin açılışına, Vali Muammer Erol, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan, Ahmet Cemal Mağden Huzurevi Müdürü Ümit Bayramiç ve davetliler katıldı.

Huzurevi sakinlerinden Ahmet Vehbi Barışık, "Huzurevi sakinleri olarak bizler aktif yaşlanmak, yaşlanırken üretmek, faydalı olmak ve eğlenmek adına burada elimizden geleni yapıyoruz. Huzurevi bizlere bu imkanları sunuyor." dedi.

Davetliler, filografi, rölyef, elmas taş işleme, ahşap boyama, el örgüsü ve takıların yer aldığı stantları gezdi.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Kültür Sanat
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