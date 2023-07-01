Ordu'da Uluvahta Yaylası Güreş ve Kültür Festivali Başladı

Ordu'nun Gölköy ilçesinde düzenlenen Uluvahta Yaylası Güreş ve Kültür Festivali başladı. Festivalin ilk gününde yağlı güreş yarışması yapıldı ve dereceye giren güreşçilere ödülleri verildi. Festival, yarın yapılacak konser etkinlikleriyle sona erecek.

Ordu'nun Gölköy ilçesinde 4'üncüsü düzenlenen Uluvahta Yaylası Güreş ve Kültür Festivali başladı.

Büyükşehir Belediyesi ile Gölköy Belediyesince, Uluvahta Yaylası'nda organize edilen festivalin ilk gününde yağlı güreş yarışması yapıldı.

Farklı yaş kategorilerinde er meydanına çıkan güreşçiler, rakipleriyle kıyasıya mücadele etti.

Festivalin başpehlivanlığını Ünal Karaman'ı yenen Mustafa Taş kazandı.

Vatandaşlar, yağlı güreş müsabakalarına ilgi gösterdi. Müsabakaların ardından dereceye giren güreşçilere ödülleri verildi.

Öte yandan, festival sonrası yapılan güreş ağalığını 752 bin liraya Recep Günay ile Şenol Kuş ortaklığı aldı.

Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ, gazetecilere, festivale katılımın yüksek olduğunu belirterek, vatandaşların hem yağlı güreşleri izleme hem de temiz havada piknik yapma imkanı bulduğunu söyledi.

Uludağ, festivalin sonraki yıllarda da süreceğini ifade etti.

Festival, yarın yapılacak konser etkinlikleriyle sona erecek.