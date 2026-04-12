Ordu'da darbukayı bidonla öğrenen ilkokul öğrencileri konser verdi

Ordu'nun Fatsa ilçesindeki Şehit Sercan Öklük İlkokulu 4. sınıf öğrencilerinin oluşturduğu "Şenlik Grubu"nun bidon ve darbukalarla verdiği konser beğeniyle izlendi.

Şehit Sercan Öklük İlkokulu Sınıf Öğretmeni Tülay Çamaş'ın koordinesinde kurulan grup, bidon ve leğenlerle öğrendikleri darbuka eğitimlerini tamamladıktan sonra Fatsa Kültür Merkezi'nde sahne aldı.

Öğrenciler, Fatsa İlçe Eğitim Müdürlüğü'nün destekleriyle düzenlenen konserde, bidon, davul ve darbuka kullanarak davetlilere keyifli anlar yaşattı.

Konserin bazı bölümlerinde velilerin de darbuka çalarak eşlik ettiği konser beğeni topladı.

Şehit Sercan Öklük İlkokulu Müdürü Cevat Akman, AA muhabirine, öğrencilerin uzun zamandır bu konser için hazırlandığını söyledi.

Öğrencilere yeni ufuklar ve yeni beceriler katmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Akman, "Tüm öğrencilerimizle gurur duyuyoruz." dedi.

Sınıf Öğretmeni Tülay Çamaş ise konserin başarılı geçtiğini dile getirerek, kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.