Ordu'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında resim sergisi açıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Salonundaki serginin açılışına, Vali Muammer Erol, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Altınordu Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

23 Nisan dolayısıyla düzenlenen resim yarışmasına katılan öğrencilerin 27 eserinin yer aldığı sergi, bir hafta açık kalacak.

Vali Erol, serginin ardından "Dilimizin Zenginlikleri" projesi kapsamında yapılan 23 Nisan Video Yarışması ile Mısra ve Beyit Ezberleme Video Yarışması'nda birinci olan öğrencilere ödüllerini verdi.