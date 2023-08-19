Onur Akın, 24 Yıl Sonra Şarkısına Yeni Klipte Yer Verdi

MustafaBarisDurak Medya'da yer alan habere göre ünlü sanatçı Onur Akın 24 yıl önce çıkardığı şarkısına yeniden klip çekti.

1999 yılında yayınlanan "Asi ve Mavi" adlı albümünde yer alan " Yağmur Yüreklim" şarkısı için tekrardan kamera karşısına geçen sanatçıyı klip heyecanı sardı.

Heyecanını dile getiren Akın "Yağmur Yüreklim," 1999 yılında yayınlanan "Asi ve Mavi" albümümün en özel şarkılarından biri olarak izleyicilerle buluştu. Bu şarkı, zamanın aşındırıcı etkisine meydan okuyarak hala gücünü koruyor ve klasikleşmiş bir eser haline gelmiştir. Sevgili şair dostum Aydın Öztürk'ün aynı adı taşıyan kitabına da ilham kaynağı olan bu eserimi büyük bir sevgiyle bestelemiştim. Geçtiğimiz haftalarda Kapadokya'nın büyülü coğrafyasında bir konser için bulundum. "Yağmur Yüreklim" şarkımıza yeni bir klip çekerek taçlandırdık. Umarım, bu klibi izleyen herkes aynı heyecanı ve duyguyu paylaşır." dedi.