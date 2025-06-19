Olympos Antik Kenti'nde Yeni Mozaikler ve Yazıtlar Bulundu

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Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Olympos Antik Kenti'nde yapılan kazılarda, 1 Nolu Kilise zemininde yeni mozaik alanları ve mozaikten oluşan bir yazıt ortaya çıkarıldı. Kazılara Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle devam ediliyor.

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Olympos Antik Kenti'nde yürütülen çalışmalarda, kilise önünde yazıt ile kilise zemininde yeni mozaik alanları bulundu.

Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait kalıntıları barındıran Olympos Antik Kenti'nde 2006'da başlayan kazılar, son 4 yılda 12 ay boyunca kesintisiz devam ediyor.

Bugüne kadar 1 ve 3 nolu kilise, giriş kompleksi, Piskoposluk Sarayı, köprü, Lykiarkes Marcus Aurelius Arkhepolis Anıt Mezarı, mozaikli yapı, Antimakhos Lahdi ve Liman anıtsal mezarları gibi eserlerin tespit edildiği antik kentte, tarihi dokunun gün yüzüne çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

Geçen yıl yapılan çalışmalarda, 1 Nolu Kilise zemininde yeni mozaik alanları ile kilise girişinde mozaikten oluşan bir yazıt ortaya çıkarıldı.

Kazı başkanı ve Pamukkale Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökçen Kurtuluş Öztaşkın, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığının her yıl artarak devam eden ödenek ve destekleriyle 12 ay kesintisiz kazı çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Olympos'ta daha önceki yıllarda olduğu gibi 2024 yılındaki çalışmalarda yeni mozaik alanı ve yazıt ortaya çıkardıklarını belirten Öztaşkın, "Olympos, şaşırtıcı bir şekilde mozaikleriyle bizleri sürprizlerle karşılayan bir kent. 2022, 2023 yıllarında ve daha öncesinde 2017 yılında çalıştığımız mekanlarda çok zengin dekora sahip mozaik zeminlerle karşılaşmıştık. 2024 yılında 1 Nolu Kilise'nin zemin mozaiklerini bulduk ve bunları ortaya çıkardık." dedi.

Kilisenin hem ek mekanında hem ana mekanındaki mozaiklerde geometri ve bitkisel motiflerin yanı sıra yazıtlarla da karşılaştıklarını anlatan Öztaşkın, yazıtlardan bir tanesinin hemen kilisenin giriş kapısının önünde yer aldığını ifade etti.

Yazıtta "buraya sadece doğru yolda olanlar girebilir" diye bir ifadenin yer aldığına dikkati çeken Öztaşkın, "Tam kiliseye girerken konumlanan bir mozaik yazıt. Bunun yanı sıra banilerinin isimlerinin yazdığı mozaikler de ortaya çıktı. Bunlar Likya bölgesi için bütün Olympos'u düşündüğümüz zaman hakikaten mozaik zemin döşemeleri anlamında zengin bir kent olduğu anlaşılıyor." diye konuştu.

Yeni tapınak yapısı izleri bulunan alanda çalışma yapılacak

Roma dönemine ait nekropol ve mezarlık alanının Bizans döneminde artan nüfusla birlikte sivil yerleşime dönüştüğünü dile getiren Öztaşkın, bu dönüşümün izlerini sürdükleri bu yapılarda kazı çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Yapının milattan sonra 5. yüzyılda inşa edildiğini ancak 6. yüzyılda yıkılıp yandığını tespit ettiklerini anlatan Öztaşkın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yandıktan sonra da yanık tabakasının üzerine tekrar duvarlar inşa edilerek aşağı yukarı aynı planı koruyarak aynı işlevde tekrar kullanılmış. Taş döşeli zeminlere sahip çok mekanlı bir sivil konut yapısı. Şu anda orada çalışmalarımız devam ediyor. Yine 2025 yılı kazı programımızda aslında yeni bir tapınak yapısı var. Öyle düşündüğümüz bir alan var. Bosajlı kesme taş duvarlara sahip cephelerini geçen senenin sonunda görmüştük. Yapı planı ve malzeme tekniğine bakıldığında tapınak ihtimalini gözler önüne seriyor. Bu yıl için önümüzdeki günlerde orada kazı çalışmalarına başlayacağız."

Bu yıl kentin batısındaki nekropol alanları, kent merkezinde bulunan tapınak, piskoposluk sarayı ve 3 Nolu Kilise gibi anıtsal yapılarda çalışmaları sürdüreceklerini dile getiren Öztaşkın, kentin kuzey kesimindeki çalışmaları ise önümüzdeki 2 yıl içerisinde bitirmeyi, ardından kentin güney kesiminde çalışmaları yoğunlaştırmayı planladıklarını kaydetti.

Kazı başkanı Öztaşkın, bu yıl sivil yerleşim alanında yaptıkları çalışmalarda pitos (saklama küpü) ele geçirdiklerini, kentte çıkan eserlerin ise Antalya Arkeoloji Müzesi'nde sergilendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Kültür Sanat
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