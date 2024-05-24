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Okul Öncesi Öğretmeni Bitkilerden Heykeller Yaptı

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Mersin'in Mezitli ilçesinde yaşayan okul öncesi öğretmeni Işıl Ademoğlu, bitkilerden yaptığı heykelleri sanatseverlerle buluşturdu. Akdeniz ilçesindeki Hatice Uluğ İlkokulunda görev yapan Ademoğlu'nun, bitkileri bir araya getirerek yaptığı heykellerden oluşan 'Başka Bir Dünya Mümkün' adlı sergisi Mersin Deniz Müzesi'nde açıldı.

Mersin'in Mezitli ilçesinde yaşayan okul öncesi öğretmeni Işıl Ademoğlu, bitkilerden yaptığı heykelleri sanatseverlerle buluşturdu.

Akdeniz ilçesindeki Hatice Uluğ İlkokulunda görev yapan Ademoğlu'nun, bitkileri bir araya getirerek yaptığı heykellerden oluşan "Başka Bir Dünya Mümkün" adlı sergisi Mersin Deniz Müzesi'nde açıldı.

Heykelcilikle uğraşan Ademoğlu, aynı zamanda masal anlatıcılığı yapıyor ve çocuk şarkıları besteliyor.

Işıl Ademoğlu, AA muhabirine, sanatın hayatının bir parçası olduğunu ve 2 ay önce sergi açmaya karar verdiğini söyledi.

En büyük ilham kaynağının kızı ve çocukluğu olduğunu aktaran Ademoğlu, şunları kaydetti:

"Doğa ve bitkilerle fazlasıyla temas kuruyorum. Bitki dünyası çocukluğumdan beri dikkatimi çekerdi. Onlar oynadığım oyuncaklarımdı. Daha sonra bitkileri bir araya getirerek heykeller yapmaya başladım ve onlara isim verdim. Heykellerim, insanları doğaya dönüşe çağırıyor. Hepimiz doğanın bir parçasıyız ve içinde yaşıyoruz. Sergiyi gezenler çok beğendikleri gibi bir o kadar da şaşkınlıklarını dile getiriyorlar."

Sergi, 26 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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