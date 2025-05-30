Öğretmenlerden 'Paydos' Tiyatro Oyunu

Öğretmenlerden 'Paydos' Tiyatro Oyunu
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde öğretmenlerden oluşan bir grup, 'Paydos' adlı tiyatro oyununu sahneledi. Oyun, öğretmenlerin hayatını konu alıyor ve seyircilerden beğeni topladı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde öğretmenler, "Paydos" adlı tiyatro oyunu sahneledi.

Öğretmenlerden oluşan 25 kişilik grup, bir öğretmenin hayatının anlatıldığı oyunda rol aldı. Çubuk Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda sahnelenen oyun, izleyenlerin beğenisini kazandı.

Tiyatro Grubu Koordinatörü Tayfun Öztürk, AA muhabirine, oyunun hazırlık sürecinin üç ay sürdüğünü söyledi.

Oyunu ilk olarak öğrenciler için sahnelediklerini anlatan Öztürk, bugün ise ilçe sakinleriyle buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Oyunda rol alan öğretmenleri tebrik eden İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Eranıl da "Kısa sürede büyük bir özveriyle hazırlanmış çok anlamlı bir oyun izledik. Emeği geçen tüm öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Kültür Sanat
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