Öğretmenin tarlasında yetiştirdiği su kabakları öğrencilerin elinde süs eşyasına dönüştü

Niğde Ulukışla Mustafa Küçükavşar Yatılı Bölge Ortaokulu İngilizce öğretmeni Ferhan Yazgan'ın tarlasında yetiştirdiği su kabakları, öğrencilerin ellerinde süs eşyalarına dönüştü.

Yazgan, kuruculuğunu Ankara Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi İngilizce öğretmeni Emel Şahin'in yaptığı "okulda iyi olmak" temalı "CTRL+ALT+DEL, Control Yourself Alter Your Thinking, Delete Negatives" adlı e-Twinning (İletişim kurmak, işbirliği yapmak, projeler geliştirmek ve paylaşmak amacıyla Avrupa'daki okullar için oluşturulmuş topluluk) projesi kapsamında çalışmalar yaptı.

Ferhan Yazgan, "Kendini kontrol et", "Kendini, düşüncelerini değiştir", "Negatiflikleri yok et" sloganlarıyla hayata geçirilen proje kapsamında yaklaşık 3 yıldır bahçesinde su kabakları yetiştiriyor.

Projeye katılan 60 öğrenci, okulda kurulan atölyede öğretmenlerinin yetiştirdiği su kabaklarından lamba, vazo, biblo ve çeşitli süs eşyaları tasarladı.

"Proje kapsamında çocuklarla 3 senedir su kabağı üretiyoruz"

Su kabaklarından yapılan süs eşyalarıyla okulda sergi açan Yazgan, AA muhabirine, projeyle öğrencilerin okula severek, isteyerek gelmelerini hedeflediğini söyledi.

Yazgan, öğrencilere sanatsal beceriler de kazandırmayı amaçladıklarını dile getirerek, "Proje kapsamında çocuklarla 3 senedir su kabağı üretiyoruz. Buna aslında ilk olarak Erasmus projesiyle başlamıştık. Tarlamda çalışma yürütüyoruz. Burada 'Bilim Sanat Edebiyat Köyü' kurmak için altyapı çalışmalarını başlattık. İzin, tapu gibi işlemlerle uğraştıktan sonra şimdi inşaatımızı başlattık." ifadelerini kullandı.

Okulda oluşturdukları atölyelerde çocukların büyük bir hevesle tasarım yaptığını vurgulayan Yazgan, öğrencilerin su kabağına şekil vermek ve aletleri kullanmak için sıraya girdiklerini belirtti.

Yazgan, çocukların okula koşarak gelmelerini hedeflediklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu amaçla İstanbul'dan tersine göç yapmak için buraya geldim. Başka şehirlere de gidebilirdim, merkezlerde de çalışabilirim. Şu an buna imkanım var ama ben özellikle Toros Dağı'nın çocuklarını uyandırmak, Türkiye Yüzyılı'na bu çocuklarla temelden başlamak üzere geldim. Şu an hedefime ulaştığımı düşünüyorum. Bu tasarımları yaptırabilmek, rehber olabilmek, zaman, emek ve büyük özveri gerektiriyor. Ailemden, kızımdan bile ödün vererek çocuklarla bu tasarımları yapıp, böyle bir sergiyi hazırladık."

Sergiyle Avrupa Birliği Kalite Etiketi Ödülü'ne başvuracaklarını bildiren Yazgan, bu ödülün öğrenciler için bir vizyon olacağını sözlerine ekledi.