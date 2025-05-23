Öğrencilerden turistlere konser

NEVŞEHİR - Uluslararası Müzeler Günü etkinlikleri çerçevesinde, öğrenciler Göreme Açık Hava Müzesinde konser verdi. Nevşehir Müze Müdürlüğü, Müzeler günü nedeniyle il genelinde birçok etkinliğe imza attı.

UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras listesinde yer alan Kapadokya bölgesinin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Göreme Açıkhava Müzesi bu sefer öğrencilere ev sahipliği yaptı.

Nevşehir Şehit Demet Sezen Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri Müzeler günü nedeniyle Göreme Açık Hava Müzesinde konser verdi. Koronun şefliğini müzik öğretmeni Ufuk Sinem Bostancı yaptı.

Yaklaşık bir saat süren konseri Göreme Açık Hava Müzesini gezmeye gelen çok sayıda yerli ve yabancı turist ilgiyle izledi.