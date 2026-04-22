İzmir'de öğrenciler sorunları "Okul Meclisi" ile çözüme kavuşturuyor

İzmir'in Buca ilçesindeki bir ortaokulda geçen yıl 23 Nisan'da hayata geçirilen "Okul Meclisi" projesi, öğrencilerin kişisel gelişimine katkı sağlarken saygı, paylaşım ve güveni geliştirerek okulda huzurlu bir ortam sağladı.

Mehmet Emin Yurdakul Ortaokulu'nun idaresi, çocukların gelişimini desteklemek amacıyla geçen yıl öğrencilerden oluşan "Okul Meclisi" projesini hayata geçirdi.

Her sınıftan 2 temsilcinin yer aldığı 40 üyeli meclis, her hafta düzenli gerçekleştirdiği toplantılarda aldığı kararları, çözüm önerileriyle okul idaresine sunuyor.

Bu doğrultuda bugüne kadar "Küfür etmiyoruz, ettirmiyoruz", "Akran zorbalığına hayır", "Bir hayalim var" ve "İyilik elçisi" gibi projelerin hazırlanmasına katkıda bulunan öğrenciler, demokratik yönetim anlayışını da erken yaşta uygulama fırsatı buluyor.

Bu sayede öğrencilerin birbirini daha iyi tanıması, aralarında güven ve paylaşım ilişkisi kurmasıyla okulda güvenli ve paylaşımcı bir ortam oluştu.

Okul müdürü Betül Topcuoğlu, AA muhabirine, öğrencilerin demokratik süreçlere katkı sağlayabilecekleri bir ortam oluşturma fikrinin kendisini mutlu ettiğini belirtti.

"Kararlar oy birliği ile alınarak kabul ediliyor"

Akademik eğitimin yanında öğrencilerin birlikte vakit geçirme ve ortak hedefler doğrultusunda çalışma becerilerini geliştirmeyi önemsediklerini aktaran Topçuoğlu, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz hem fikirlerini ifade etme, hem birlikte çalışma, hem ortak karar alma süreçlerine katkıda bulunuyorlar. Meclisimizde bir başkanımız var, bir başkan yardımcımız var ve onun dışında her sınıftan aldığımız iki öğrenci var. Toplam 40 öğrenci ile bir meclis oluşturduk. Kararlar oy birliği ile alınıyor. Oylamaya sunuluyor. Fikirler de aynı şekilde oylamaya sunuluyor ve kararlar oy birliği ile alınarak kabul ediliyor. Yani demokratik yönetim anlayışı çerçevesinde ve öğrencilerimizin kendini ifade edebilmeleri açısından çok önemli olduğunu düşündüğüm bir projemiz."

Projenin koordinatörü fen bilimleri öğretmeni Mehmet Sezer Özgül ise okul meclisinin sadece kağıt üzerinde kalmadığını, yaşayan bir mekanizma olduğunu vurguladı.

Okul Meclisi'nin kuruluş tarihini Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılış yıl dönümüyle aynı güne denk getirdiklerini aktaran Özgül, "Aslında meclisin kendi alt grupları var. O yüzden sadece bu 40 öğrenci ile sınırlı bir meclisimiz yok. Çok daha fazla, arka planında 100'ün üzerinde öğrencimiz çalışıyor. O yüzden burada alınan kararlar okul içerisinde uygulanırken de meclisteki öğrenciler kendi alt gruplarıyla birlikte çalışmalara devam ediyorlar." dedi.

Matematik öğretmeni Nuriye Yılmaz Karali de öğrencilere sadece rehberlik ettiklerini, bilim şenliğinden münazara etkinliklerine kadar pek çok çalışmanın tamamen öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda hayat bulduğunu dile getirdi.

"Prensibimiz iyiliği ödüllendiren yönde işliyor"

Okul Meclisi Başkanı 8. sınıf öğrencisi Nisanur Gökdoğan, meclisin kendisine liderlik ve özgüven kazandırdığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Eskiden daha çekingendim ama şu an insanları yönetme ve karar alma süreçlerinde yer aldığım için bu duygum gitti. Önce akran zorbalığı ve küfür gibi ortak sorunlara çok güzel çözümler getirdik. Çünkü okulumuzda bu projeler olmadan önce daha fazla bu şekilde sorunlar vardı. Ama bu projelerimizde rapor tutuyoruz, güzel etkinlikler yapıyoruz ve bu şekilde okulumuz daha saygılı ortam haline geldi. Çalışma prensibimiz kötülüğü cezalandıran değil, iyiliği ödüllendiren yönde işliyor."

Öğrencilerden Metincan Coşkun ise meclis sayesinde okuldaki sorunların çözülmeye başladığını ve öğrencilerin daha pozitif bir yaklaşım sergilediğini belirtti.