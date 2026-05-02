Öğrenciler bilim şenliğinde heyecan dolu bir gün yaşadı

Gündüzbey Şehit Levent Coşkun İlkokulu ve Ortaokulunda düzenlenen Bilim Şenliği; Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler, İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Gültek, okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Şenlikte; İnönü Çocuk Üniversitesi bünyesindeki Kimya, Biyoloji, Fizik, Sosyal Bilgiler, Temel Eğitim ve Özel Eğitim Toplulukları ile Milli Teknoloji Atölyeleri yer alarak öğrencilere bilim dolu anlar yaşatıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından programda Okul Müdürü Selahattin Kılıç, bilim şenliğinin öğrencilerin merak duygusunu geliştirmesi açısından önemli olduğunu belirterek etkinliğin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında proje tabanlı öğrenmeyi ve bilimsel okuryazarlığı destekleyen çalışmalarla hazırlandığını ifade etti.

Prof. Dr. Ahmet Gültek ise bilimin yalnızca laboratuvar ortamıyla sınırlı olmadığını vurgulayarak merak etmenin bilimsel sürecin başlangıcı olduğunu dile getirdi.

Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler ise, "İnönü Üniversitesi, ilçedeki okullarda daha önce de benzer etkinlikler düzenledi. Bu tür organizasyonlar öğrencilerin bilime olan ilgisini arttırıyor. Okullardaki laboratuvar imkanları her zaman yeterli değildir. Bilim şenliği gibi etkinlikler, öğrencilere deney yapma fırsatı sunuyor" dedi.

Bilim Şenliği kapsamında yüz boyama etkinlikleri, birçok deney ve uygulamalı çalışma yapıldı. Şenlik, halay etkinliği, yemek ikramı ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - MALATYA

