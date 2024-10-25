Of'ta İran Edebiyatının Türk Edebiyatına Etkileri Tartışıldı

Trabzon'un Of ilçesinde, "İran Edebiyatının Türk Edebiyatına Etkileri ve Katkıları" konulu söyleşi organize edildi.

Uluslararası Trabzon Edebiyat Festivali kapsamında Of Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen programda, Türk ve İran edebiyatından şiirler okundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, programa katılan öğrencilere çok okumalarını ve duygularını yazmalarını tavsiye etti.

Programa, İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Naser Mohebati, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.