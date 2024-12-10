Of'ta 8. Hamsi Festivali Coşkuyla Gerçekleşti
Trabzon'un Of ilçesinde düzenlenen 8. Hamsi Festivali, Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknoloji Fakültesi'nin organizasyonuyla, birçok davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi. Festivalde öğrencilerin kaynaşması ve eğlenmesi amaçlandı.
Trabzon'un Of ilçesinde 8. Hamsi Festivali organize edildi.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknoloji Fakültesince Of Belediyesinin destekleriyle düzenlenen festival, fakültenin Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesinde gerçekleştirildi.
Festivale, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Şevki Saral, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Temiz, Prof. Dr. Bünyamin Er ve Prof. Dr. Ömer Faruk Ursavaş, Of Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Acar, davetliler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Prof. Dr. Acar, öğrencilerin kaynaşıp eğlenmesine vesile olan etkinliğe destek verenlere teşekkür etti.