Odunpazarı Belediyesi '100'ü Aydınlığa Bakanlar Söylüyor' Konseri Düzenledi

Odunpazarı Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında '100'ü Aydınlığa Bakanlar Söylüyor' konseri düzenledi. Konserde çocuk korosu, genç yıldızlar korosu ve Ceren Özdemir Gençlik Merkezi Ses Eğitim Grubu sahne aldı. Eskişehirli şair Erdinç Özkaya'nın '100'ü Aydınlığa Bakanlar Söylüyor' konseri için armağan ettiği 'Cumhuriyet 100 yaşında' şiiri de okundu.

Odunpazarı Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında '100'ü Aydınlığa Bakanlar Söylüyor' konseri düzenledi.

Odunpazarı Belediyesi Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen konserin şefliğini Gönül Onar yaptı. Konserde çocuk korosu, genç yıldızlar korosu ve Ceren Özdemir Gençlik Merkezi Ses Eğitim Grubu sahne aldı.

Konser programının başında çocuk korosu, genç yıldızlar korosu ve Ceren Özdemir Gençlik Merkezi ses eğitim grubu öğrencileri Muyiddin Abdal'ın yazdığı ve Fazıl Say'ın bestelediği 'İnsan İnsan' şarkısını; deprem bölgesinden gelen Deniz Rana Mengili de 'Mağusa Limanı' isimli eseri seslendirdi. Konserde, Eskişehirli şair Erdinç Özkaya'nın '100'ü Aydınlığa Bakanlar Söylüyor' konseri için armağan ettiği 'Cumhuriyet 100 yaşında' şiiri, Eylül Doğru tarafından okundu. Çocuk korusuna 'Bu Son Olsun' şarkısında Eskişehir'in sevilen sanatçılarından Mesut Girgin eşlik etti.

Çocuk korusunun ardından sahneye, genç yıldızlar korosu ve Ceren Özdemir Gençlik Merkezi Ses Eğitim Grubu çıktı. Genç yıldızlar korosu ve Ceren Özdemir Gençlik Merkezi Ses Eğitim Grubu dinleyicilerden beğeni topladı. Konser sonunda tüm koro üyeleri 'Memleketim' şarkısını söyledi.