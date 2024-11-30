Üye Girişi
Haberler
Suriye'de Esad'a darbe iddiası! Başkent Şam'da şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Esad'a darbe iddiası! Başkent Şam'da şiddetli çatışmalar var

 Halep Havalimanı'nın kontrolü artık muhaliflerde

Halep'te kritik nokta artık muhaliflerde

 Muhaliflere boyun eğen Beşar Esad Rusya'ya kaçmış

Beşar Esad'ın apar topar kaçtığı ülke belli oldu
Suriye'de muhalifler Hama ilini ele geçirdi

Muhalifler 3. büyük kentini ele geçirdi! İşte ilk görüntüler

Ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden alan UNESCO tescilli kilit ustası Özdemir: "Bu duygu tarif edilemez"

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden alan UNESCO tescilli kilit ustası Özdemir: "Bu duygu tarif edilemez" UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesinde 46 yıldır kilit ustalığı yapan Hüseyin Şahin Özdemir, 'Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın...

Ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden alan UNESCO tescilli kilit ustası Özdemir: "Bu duygu tarif edilemez"

KARABÜK - UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesinde 46 yıldır kilit ustalığı yapan Hüseyin Şahin Özdemir, 'Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödülü'nü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan almanın mutluluğunu yaşadı. Özdemir, "Bu duygu tarif edilemez bir duygu. Her ne kadar yaptığımız iş zor olsa da böyle ödüller bizi rahatlatıyor" dedi.

"Korumanın başkenti" unvanıyla anılan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 228 yıllık tarihi Demirciler Arastası'ndaki UNESCO tescilli kilit ustası Hüseyin Şahin Özdemir, 46 yıldır mesleğini aralıksız sürdürüyor. Tarihi konakların kapı kilitlerini yapan demirci ve çilingir ustası 62 yaşındaki Özdemir, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni"ne davet edildi. Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödülü'nü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan Özdemir, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, "Bizim için güzel bir ödül ve bölgemiz adına da güzel bir gurur oldu. Bölgemizi orada tanıtmış olduk" dedi. "Çeşitli aşamalardan sonra bu ödüllere layık olduk" diyen Özdemir,

"Birden bir şey yok. Kişi ne iş yaparsa önce yaptığı işi samimi olarak sevip kabullenmeli. Başarı isterse bu şekilde. Yani 'bu iş sert, bu iş soğuk' diye birşey yok. Başarı isteyen kişi yaptığı işi en güzel şekilde kabullenmeli ve sevmelidir. Gördüğünüz gibi bizim yaptığımız iş metal işleri. Metal, bildiğiniz gibi en sert bir şey ama samimiyetimizi, gönlümüzü verdik. İşimizi sevdik. Elimizdeki en sert demir hamur şeklini aldı" ifadelerini kullandı.

UNESCO tescilli kilit ustası ünvanına sahip olduğunu belirten Özdemir, "Restorasyonlar yaparken ecdadımızın yaptığı kapı dekorları, yani kapının üzerinde nasıl bir metal varsa en iyisini yapmaya çalıştık. Yani soğuk, sert, zor demedik. Yani zoru kabullendik, başarılı olduk ki herhalde birileri gördü ve Cumhurbaşkanımız tarafından da böyle bir ödüle layık olduk" diye konuştu.

Tören için Ankara'da çok güzel ağırlandıklarını aktaran Özdemir, Cumhurbaşkanının elinden ödül aldığı sırada yaşadığı mutluluğu ise şu sözlerle anlattı:

"Bu duygu tarif edilemez bir duygu. Ancak orada yaşamak gerekiyordu bu duyguyu. Yani biz gerçekten yaptığımız işin önemini orada anlıyoruz. Her ne kadar yaptığımız iş zor olsa da böyle ödüller bizi rahatlatıyor."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI - Kültür Sanat
img

Çocuk sayısını sordu, rakam tatmin etmedi: Devam edecek değil mi
img

Batman Belediyesi'nden önceki yönetime çarpıcı soru: Nasıl açıklayacaksınız?
img

Trafikte yeni uygulama başlıyor! 5 gün sonra zorunlu olacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 30 Kasım İstanbul nöbetçi eczaneler… CANLI MAÇ İZLE! Rams Başakşehir-Göztepe Bein Sports canlı izle! Rams Başakşehir-Göztepe 30 Kasım canlı izle! CANLI MAÇ İZLE! Alanyaspor-Trabzonspor Bein Sports canlı izle! Alanyaspor-Trabzonspor 30 Kasım canlı izle! CANLI ALTIN KURU | 30 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? MasterChef 4. eleme adayı kim oldu? 30 Kasım MasterChef'te potaya kim girdi? Gönül Dağı 155. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Yalan 26. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? Yabani 48. bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu? Kaan Şakul kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kaan Şakul hangi görevlerde bulundu? CANLI MAÇ İZLE! Amedspor-Manisa FK TRT Spor canlı izle! Amedspor-Manisa FK 30 Kasım canlı izle! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 30 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.