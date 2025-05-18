Ödemiş'te Selçuklu Yıldızı Motifli Sanat Sergisi Açıldı

Ödemiş'te Selçuklu Yıldızı Motifli Sanat Sergisi Açıldı
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde 'Anadolu Selçuklu Türk Yıldızı Kadim Değerleri' sergisi, 8 köşeli Selçuklu yıldızı motifinin işlendiği eserlerle Çakırağa Konağı'nda görücüye çıktı. Sergi, Ödemiş Bilim ve Sanat Merkezi ve Kaymakamlık işbirliğiyle gerçekleştirildi ve 24 Mayıs'a kadar açık kalacak.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, 8 köşeli "Selçuklu yıldızı" motifinin işlendiği çalışmaların bulunduğu "Anadolu Selçuklu Türk Yıldızı Kadim Değerleri" adlı sergi görücüye çıktı.

Ödemiş Bilim ve Sanat Merkezi tarafından, Ödemiş Kaymakamlığının "Yarınlara İz Bırak" projesi kapsamında "Selçuklu yıldızı" motifinin işlendiği resim, heykel, kilim ve seramik çalışmaları gerçekleştirildi.

Çalışmalar, Çakırağa Konağı'nda sergide bir araya getirildi.

Kaymakam Fatih Aksoy, sergi açılışında özel bir çalışmayı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Yarınlara İz Bırak" projesinin öğrencisi, genci ve velileriyle güzel etkinliklere imza attığını söyledi.

Sergi 24 Mayıs'a kadar sürecek.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Kültür Sanat
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