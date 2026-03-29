Ödemiş'te "İnsanlığın Ortak Hikayesi" mitoloji söyleşisi düzenlendi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Türk, İskandinav ve Kore mitolojilerinin ele alındığı söyleşi gerçekleştirildi.

Uluslararası Mitoloji Film Festivali kapsamında İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Ödemiş Belediyesi'nin katkılarıyla Birgi Mahallesi'ndeki Çakırağa Konağı'nda "İnsanlığın Ortak Hikayesi" başlıklı söyleşide farklı kültürlerin mitolojik anlatıları bir araya getirildi.

Etkinliğin moderatörlüğünü festivalin kurucu direktörü Gülşah Elikbank üstlenirken, Prof. Dr. Pınar Fedakar, Doç. Dr. Nejla Orta, Dr. Nihan Karakuş Harmancı ve Prof. Dr. Gil Won Lee konuşmacı olarak katıldı.

Etkinlikte İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu dombra sanatçısı Kazakistanlı Şemsi Gül Cakupova müzik dinletisi sundu.