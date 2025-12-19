Haberler

Ödemiş'te tutuklu ve hükümlülerin yaptığı ürünler sergilendi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, hükümlü ve tutukluların yaptığı süs eşyaları ve tabloların yer aldığı sergi açıldı. Sergi, bireylerin topluma yeniden kazandırılması ve ceza infaz sisteminin çok yönlü süreç olduğuna dikkat çekiyor.

Birgi Mahallesi'ndeki Çakırağa Konağı bahçesinde düzenlenen sergide, Ödemiş T ve M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumları bünyesinde bulunan hükümlü ve tutukluların yaptığı yağlı boya resimler ile el sanatları çalışmaları yer aldı.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Karabulut, ceza infaz sisteminin yalnızca özgürlüğü kısıtlayan bir yapı olmadığını, bireyin topluma yeniden kazandırılmasını, sorumluluk duygusunun geliştirilmesini amaçlayan çok yönlü bir süreç olduğunu söyledi.

Karabulut, serginin aynı zamanda toplum ile ceza infaz kurumları arasında bir gönül köprüsü kurulmasına vesile olduğunu sözlerine ekledi.

Sergi, 21 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

Törene Kaymakam Hakan Yavuz Erdoğan, Belediye Başkanı Mustafa Turan, Ödemiş Adalet Komisyonu Başkanı Ali Sami Çetin ve kurum müdürleri ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

