Ödemiş'te Aile Şenliği Düzenlendi

İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Ödemiş Sosyal Hizmet Merkezi tarafından Aile Şenliği programı gerçekleştirildi.

Program kapsamında, salı pazarından başlayan yürüyüş etkinliğin düzenlendiğin Ulus Meydan'nda tamamlandı.

Burada Ödemiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerince tiyatro ve zeybek gösterisi sunuldu. Açılan stantlar da aile ile ilgili çalışmalar yapıldı.

Kaymakam Hakan Yavuz Erdoğan burada yaptığı konuşmada, aile kurumunun, toplumun temeli olduğunu belirterek, "Aile güçlü oldukça toplum da güçlü olur. Şu anda aile çok büyük bir meydan okumayla karşı karşıyadır. Çocuklarımızı korumamız, gözetmemiz sürekli onlarla beraber olmamız onların mutlu olmasını sağlamamız gerekiyor." dedi.

İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Melih Keleş de "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında etkinliği düzenlediklerini ifade etti.