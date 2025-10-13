Nuri ve Nasip İyem'in Eserleri Bursa'da Sergileniyor

Türk sanatının öncü isimlerinden Nuri ve Nasip İyem'in eserlerinden derlenen "Gözlerimin önündesin" resim ve seramik sergisi Bursa'da ziyarete açıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve EVİN Sanat Galerisi işbirliğiyle Tayyare Kültür Merkezi'nde açılan sergi, 2005'te hayatını kaybeden ressam Nuri İyem ve 2011'de vefat eden seramik sanatçısı eşi Nasip İyem'in 2004'teki son ortak sergilerindeki eserlerden derlendi.

Küratörlüğünü Yasemin Bay'ın üstlendiği sergi, Anadolu'nun kültürel birikiminden beslenen ve kendi alanlarında Türk sanatına yön veren iki sanatçının bireysel üsluplarını, ortak duyarlılıklarını ve kesişen üretimlerini görünür kılıyor.

Nasip İyem'in seramik ve pişmiş toprak eserleri, Nuri İyem'in resimleri ve çiftin yaşamlarına ışık tutan aile fotoğraflarının yanı sıra Türkiye'nin önemli özel koleksiyonlarından eserlerin de yer aldığı sergi, 30 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.