Kosova'da 'Nuri Pakdil'e Vefa Gecesi' düzenlendi

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Kosova Türk Yazarlar Derneği işbirliğinde " Nuri Pakdil'e Vefa Gecesi" düzenlendi.

Prizren YEE'den yapılan yazılı açıklamaya göre "Kahramanmaraş'tan-Prizren Maraş'a-İki Şehir Bir Edebiyat" etkinlikleri kapsamında düzenlenen program, Kosova ile Kuzey Makedonya'dan çok sayıda yazar, akademisyen ve davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Programa Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Fatih Topçu, YEE Kosova Koordinatörü Ramazan Yılmaz ve Kosova Türk Yazarlar Derneği Eş Başkanı Zeynel Beksaç da iştirak etti.

Pakdil'in Türk edebiyatına kazandırdığı düşünsel derinlik ve Kudüs hassasiyetinin vurgulandığı programda, Türkiye ile Kosova arasındaki kültürel bağların edebiyat aracılığıyla daha da güçlendiği ifade edildi.

Şair ve yazar Mustafa Aydoğan, Pakdil'in düşünce dünyası, edebi duruşu ve Kudüs'e bağlılığının önemine değindi.

Program, "Kudüs Şairi" olarak anılan Nuri Pakdil'i tanıtan kısa belgesel gösterimiyle sona erdi. Ardından "İnancın Parıltısı-Nuri Pakdil" kitabının imzalı örnekleri, katılımcılara takdim edildi.

Açıklamada, Prizren YEE'nin konferans salonunda düzenlenen etkinliğin, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Nuri Pakdil'in fikir dünyasına ışık tuttuğu belirtildi.