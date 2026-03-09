Haberler

Nükhet Duru'dan, Aydın'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü konseri

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserde Nükhet Duru, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sevilen şarkılarını seslendirdi. Konseri izleyenler Duru'nun performansına eşlik etti.

Aydın'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Nükhet Duru sahne aldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Didim Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde Nükhet Duru sevilen parçalarını seslendirdi.

Konseri izleyenler Duru'nun söylediği şarkılara eşlik etti.

Duru, konseri düzenlediği için Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: AA / Enes Uzun
