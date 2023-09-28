Nishan Dünya Medeniyetleri Forumu başladı

Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde bulunan ve büyük Çinli filozof Konfüçyüs'ün doğum yeri olan Qufu kentinde Konfüçyüs kültürü konulu bir forum başladı. Forum, siyasetçiler, uluslararası kurum temsilcileri, diplomatlar, uzmanlar ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşiyor.

1. Nishan Dünya Medeniyetleri Forumu'nun açılış töreninden çeşitli görüntüler

Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde bulunan ve büyük Çinli filozof Konfüçyüs'ün doğum yeri olan Qufu kentinde Çarşamba günü Konfüçyüs kültürü konulu bir forum başladı.

İlk kez başladığı 2010 yılından bu yana dokuzuncusu düzenlenen Nishan Dünya Medeniyetleri Forumu, aralarında siyasetçiler, uluslararası kurum temsilcileri, Çin'deki diplomatlar, uzmanlar ve akademisyenlerin de bulunduğu 330 yabancı konuğu ağırlıyor.

"Konfüçyüsçülük felsefesi, insanlar arasındaki ilişkilere ve insan ile çevre arasındaki ilişkiye dayanır. Bence modern yaşamda sadece insanlar arasında değil, aynı zamanda insan ve çevre arasında da barışçıl ilişkilere ihtiyacımız var."

"Yapmamız gereken şey, Çin kültürünü adım adım dünyaya taşımak ve insanların Çin'i kendi koşulları temelinde anlamasını sağlamak."

Forum Perşembe günü sona eriyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Qufu'dan bildiriyor. (XHTV)