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Niğde'deki Hitit Dönemine Ait Kerpiç Yapılar Yangınlara Dayanıklı

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Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Porsuk köyü yakınlarındaki Porsuk-Zeyve Höyük'teki Hitit dönemine ait kerpiç yapılar, yangınlarda kazandığı sağlamlıkla bugüne kadar ulaştı. Kazı başkanı ve Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Eric Jean, höyükteki yapıların Hitit dönemine ait olduğunu ve yangınlara dayanıklı olduklarını belirtti.

Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Porsuk köyü yakınlarındaki Porsuk-Zeyve Höyük'teki Hitit dönemine ait kerpiç yapılar, milattan önce 15. ve 16. yüzyıllarda çıktığı düşünülen yangınlarda kazandığı sağlamlıkla bugüne kadar ulaştı.

Kazı başkanı ve Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Eric Jean, AA muhabirine, Porsuk-Zeyve Höyük'te kazı çalışmalarının 1968'te başladığını, kendisinin de bu yıl kazı başkanı olarak görev yaptığını söyledi.

Porsuk-Zeyve Höyük'ün Akdeniz'e giden yol üzerindeki konumundan dolayı çok önemli olduğunu belirten Jean, höyükte ilk yerleşmelerin Hitit döneminde milattan önce 1600'lü yıllarda kurulduğunu anlattı.

Höyükte Hitit, Demir Çağı, Helenistik ve Roma dönemlerine ait izlerin bulunduğuna dikkati çeken Eric Jean, "Porsuk'taki tüm sur duvarlarına baktığınızda özellikle Tunç Çağı yani Hitit ve Orta Demir Çağı dönemlerine ait büyük bir fark var. En güçlü, en büyük surlar Hitit dönemine ait. Hitit merkezlerinde olduğu gibi taş temeller ve subasmanları üzerinde kerpiç ve arada ağaçlar var. Şimdi koruma altına alabilmek, önlem alabilmek için yeni kerpiçler yapılıyor." diye konuştu.

İlk yangın milattan önce 16. yüzyılın ilk yarısında olmuş

Jean, Mezopotamya'da güçlü yapılar için yeteri kadar taş olmadığından kerpiç tercih edildiğini, Anadolu'da da hem taş hem de kerpiç kullanıldığını dile getirdi.

Hitit döneminde yapılan kerpicin yangınlardan dolayı beton gibi sağlam olduğunu vurgulayan Jean, şunları kaydetti:

"Yüksek duvarları sadece taştan yapmak çok zor olur diye düşünüyorum. Kerpiç daha kolay, pratik, kalıplı, daha hızlı bir şekilde yapılıyor. Tonlarca yük taşımadan koyabilirsiniz. Kerpiç sadece sağlıklı değil, aynı zamanda çok da sağlamdır. 1000 yıllar boyunca bunun kullanılması, çok sağlam olduğunu gösterir. Çok güçlü bir yapı. Aynı zamanda tabii ki bakım gerekir. Genellikle sadece kerpiç yapılmıyor, üzerini düzeltmek için sıva yapılıyor. Bakım görmeyen kerpiç duvar yıkılıyor. Hitit dönemindeki kerpiçler çok sağlam. Onlar aynı zamanda yangın görmüş. Arkeologlar için yangın yaşanınca bir mucize oluyor çünkü kerpiçler beton gibi oluyor. İlk yangın, son yapılan tarihlendirmelere göre milattan önce 16. yüzyılın ilk yarısında. İkinci yangını söylemek biraz zor ama 15. yüzyılın sonlarında ya da 14. yüzyılın içinde."

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Hitit Üniversitesi Arkeoloji Ulukışla Kültür Sanat Güncel Haberler

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