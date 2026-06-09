Haberler

Niğde'de halk kütüphanelerini 77 bin kişi ziyaret etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde'de İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı halk kütüphaneleri, 2026'nın ilk 5 ayında 77 bin 772 kişi tarafından ziyaret edildi. Aynı dönemde 917 yeni üye kaydıyla toplam üye sayısı 45 bin 324'e ulaştı. 107 etkinlik düzenlenirken, 4 bin 927 kişi katılım sağladı.

Niğde'de, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı halk kütüphanelerini 2026'nın ilk 5 ayında 77 bin 772 kişi ziyaret etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu yılın ilk 5 ayında 77 bin 772 kişinin ziyaret ettiği kütüphanelerin, aynı dönemde 917 yeni kayıtla toplam üye sayısı 45 bin 324'e ulaştı.

Yılın ilk 5 ayında düzenlenen 107 etkinliğe ise 4 bin 927 kişi katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Tecimer, okumanın önemine dikkati çekti.

Yıl boyunca düzenlenecek yeni etkinlikler, eğitim programları ve kültürel faaliyetlerle kütüphanelerin daha fazla vatandaşla buluşmasını hedeflediklerini belirten Tecimer, " Tüm hemşehrilerimizi kütüphanelerin sunduğu zengin imkanlardan yararlanmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? İşte CHP Grup Toplantısı'nın yapılacağı salona ilk gelen ekip

Kılıçdaroğlu mu Özel mi? İşte salona ilk gelen ekip
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Esenyurt'ta nişanlısının yanında öldürülen gencin görüntüleri ortaya çıktı

Bir hiç uğruna, nişanlısının yanında can verdi! İşte son anları
Savaşta bir ilk! ABD ordusuna ait helikopter Hürmüz Boğazı'nda düştü

Savaş şiddetlenebilir! ABD ordusuna ait helikopter düştü
İlyas İlbey'den kötü haber! Kızı dua istedi

Bir dönemin efsanesinden kötü haber! Kızı dua istedi
Benzeri görülmemiş ikramiye bir kişiye çıktı! Bir anda Türkiye'nin en zenginlerinden oldu

Dev ikramiye 1 kişiye çıktı! Türkiye'nin en zenginlerinden oldu
Eşini sokak ortasında bıçakla katleden şüpheli tutuklandı

Küçük kızıyla ilgili alçak iddia çöktü, cani için karar verildi
Astrolog Can Aydoğmuş'un Aziz Yıldırım'ın seçilmesinden sonra yaptığı paylaşım olay oldu

Aziz Yıldırım'ın seçilmesinden sonra yaptığı paylaşım olay oldu
Netanyahu'ya tutuklama emri çıkaran Başsavcı, taciz suçlamasıyla görevden uzaklaştırıldı

Sen misin ona tutuklama emri çıkaran! Savcının akıbeti bakın ne oldu