Niğde'de El Emeği Ürünleri Sergisi Açıldı

Niğde'de El Emeği Ürünleri Sergisi Açıldı
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Niğde'de Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) ile Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle düzenlenen serginin açılışı yapıldı. Vali ve protokol üyeleri sergiyi ziyaret ederek kadın emeğinin önemine dikkat çektiler.

Niğde'de, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) ile Halk Eğitimi Merkezi işbirliğinde düzenlenen, el emeği ürünlerin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

Ömer Halisdemir Meydanı'nda düzenlenen serginin açılışına, Niğde Valisi Cahit Çelik, Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Çiftçibaşı, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar ve kursiyerler katıldı.

Kurdele kesiminin ardından stantları ziyaret eden protokol üyelerine bilgi veren KADEM İl Temsilcisi Aynur Demirtaş, bu yıl el sanatları alanında yürütülen kursa 20'ye yakın kursiyerin katıldığını ifade etti.

Demirtaş, bu serginin kadın emeğinin görünürlüğünü artırmak adına önemli bir adım olduğunu belirtti.

Kursiyerler tarafından hazırlanan kolyeler, tablolar, el yapımı vazolar ve çeşitli süs eşyaları ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Kaynak: AA / Hamza Tav - Kültür Sanat
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