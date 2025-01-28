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Neyzen Tevfik Vefatının 72. Yılında Anıldı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ney ustası ve hiciv şairi Tevfik Kolaylı, vefatının 72’nci yılı anısına düzenlenen törenle anıldı. Bodrum Belediyesi, etkinlikte Neyzen Tevfik'in yaşamı hakkında bilgi verdi ve sanatçının mirasının önemini vurguladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ney ustası ve hiciv şairi Tevfik Kolaylı vefatının 72'nci yılında anıldı.

Neyi ustalıkla üflediği için "Neyzen Tevfik" olarak tanınan sanatçının anısına, doğum yeri Bodrum'da belediye tarafından anma töreni düzenlendi.

"Neyzen Tevfik" adını taşıyan caddedeki heykelinin önündeki anma etkinliğinde, şairin hayatı hakkında bilgi verildi.

Bodrum Belediyesi Genel Koordinatörü Emel Çakaloğlu, yaptığı konuşmada, Neyzen Tevfik'i vefatının 72'nci yılında sevgi ve özlemle andıklarını söyledi.

Bodrum'un geçmişten bugüne birçok değerli sanatçıya ev sahipliği yaptığını belirten Çakaloğlu, "Bu kadim topraklara ayak basan, denizin kokusunu içine çeken ve büyülü atmosferinde yaşayan her sanatçı, bizlere eşsiz bir miras bırakmıştır. Neyzen Tevfik de bu isimlerden biriydi. Hayata karşı muhalif bir duruşu, nüktedan diliyle tanınan Neyzen, hayat yolculuğunda kavga yerine insan sevgisini göstermiştir. Bir ney ustası, hiciv şairi, doğa sevdalısı ve yardımsever biri olarak yaşamını sürdüren Neyzen Tevfik, hayata gözlerini yumarken ardında kulaklarımızda usul usul esen neyinin anısını bırakmıştır." diye konuştu.

Vatandaşların da katıldığı anma etkinliğinde, ney sanatçısı Candan Özden dinleti sundu.

Kaynak: AA / Osman URAS - Kültür Sanat
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