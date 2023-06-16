NEVÜ öğretim elemanları kadınlara destek için sergiye eserleriyle katıldı

NEVŞEHİR Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Avanos Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu ve Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanları, Kadın Dostu Markalar Platformu tarafından düzenlenen 'Renkler Grubu Seramik Sergisi'ne eserleriyle destek verdi. Sergiden elde edilecek gelirler kadınlar için kullanılacak.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Avanos Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu ve Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanları kadınlara destek için düzenlenen sergiye eserleriyle destek verdi.

Kadın Dostu Markalar Platformu Nazlı Demirel tarafından '2023 Farkındalık Ödülleri' programı çerçevesinde 'Kadın ve Sanat' temasıyla 'Renkler Grubu Seramik Sergisi' açıldı. İstanbul İş Sanat Oditoryum Salonunda sanatseverlerle buluşturulan sergiye NEVÜ Avanos Güzel Sanatlar MYO Müdürü Öğr. Gör. Bahadır Cem Erdem ve Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü öğretim elemanlarından Doç. Dr. Betül Aytepe Serinsu, Dr. Öğr. Üyesi M. Birol Akalın ve Arş. Gör. Ferit Cihat Sertkaya kendilerine ait seramik eserleriyle bu anlamlı etkinliğe katıldı.

Uludağ Üniversitesi İznik Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Senanur Gündoğdu Dodevski serginin oluşumuna önderlik yaparak, eserler satışa çıkarıldı. Satıştan elde edilecek tüm gelirler, kadınlar için kullanılacak. - NEVŞEHİR