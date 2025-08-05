Nevşehir Kültür Yolu Festivali'nde 'Tarih ve Hafıza' Söyleşisi

Nevşehir Kültür Yolu Festivali kapsamında, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ), "Tarih ve Hafıza" konulu söyleşi programı gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki 8'inci ayağı olan Nevşehir'de etkinlikler devam etti.

NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Dr. Murat Yılmaz'ın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide, Prof. Dr. Ayşe Budak, Doç. Dr. Bilsen Özdemir, Doç. Dr. Nilüfer Peker ve yazar Oğuz Özdem, kentin tarihsel ve kültürel belleğine ışık tuttu.

Programın açılış konuşmasını yapan NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, şehirlerin, medeniyetlerin temellerinin atıldığı, mimarisi, coğrafyası, sosyolojisi ve insan özellikleriyle toplumun kültürü ve tarihi hakkında önemli ipuçları sunan yerler olduğunu belirtti.

Nevşehir'in özellikle Kapadokya bölgesiyle birlikte kadim çağlardan beri birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını ifade eden Aktekin, bölgenin hem Hristiyan kültürüne dair hem de Türk ve İslam kültürüne dair izlere sahip olduğunu kaydetti.

NEVÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Budak ise "Kapadokya bölgesinde Osmanlı mimari mirası" konulu sunumunda, bölgedeki Osmanlı dönemine ait mimari unsurlarla ilgili bilgi verdi.

Kapadokya'daki Osmanlı mimarisini anıtsal yapılar ve halk mimarisi olmak üzere iki başlıkta ele alan Budak, cami, medrese, kilise, hamam ve diğer imaretlerin, anıtsal mimarinin İstanbul merkezli plan ve malzeme anlayışıyla şekillendiğini, ancak yerel ustaların dokunuşlarının da belirgin şekilde hissedildiğini anlattı.

NEVÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özdemir de "Antik çağlarda Nevşehir'in kültürel mirası" temasını işlediği konuşmasında, Nevşehir'in kültürel köklerinin Paleolitik Çağlara uzandığını belirterek, Kaletepe ve Avla Dağı'ndaki obsidiyen atölyelerinin, bölgenin erken dönem ticaret merkezi olduğuna işaret ettiğini aktardı.

Programda, NEVÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Peker, bölgenin Bizans dönemine uzanan zengin kültürel mirası, yazar Özdem de "Mübadelede Nevşehir ve Karamanlı Ortodokslar" başlıklı sunumu yaptı.

Nevşehir'de festival kapsamında 40'a yakın noktada düzenlenen 400 etkinlik 10 Ağustos'a kadar devam edecek.