Nevşehir'de 50 yayınevinin katılımıyla kitap fuarı açıldı
Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve yaklaşık 50 yayınevinin katıldığı kitap fuarı, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi önündeki etkinlik çadırında kitapseverlerle buluştu. Belediye Başkanı Rasim Arı, açılış konuşmasında kitapların değerini vurgulayarak, fuarın söyleşi, imza günleri ve atölye çalışmalarıyla 24 Mayıs'a kadar devam edeceğini belirtti.
Fuarın açılışında konuşan Belediye Başkanı Rasim Arı, kitapların mürekkep ve kağıttan öte zamanı değerli birer dost olduğunu belirterek, "Kitaplar, nesiller arasında köprü kurarak bizlere farklı hayatları anlama ve empati kurma yeteneği kazandırır. Okumak sadece zihnimizi beslemekle kalmaz, ruhumuzu özgürleştirir, ufkumuzu genişletir ve bizlere yepyeni pencereler açar. Düzenlenen fuarda kitaplara gerçek manada sahip çıkılmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
Söyleşi, imza etkinliği ve atölye çalışmalarına ev sahipliği yapacak olan fuar, 24 Mayıs'ta sona erecek.