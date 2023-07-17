Nevşehir'in il oluşunun 69. yıl dönümü konser programı ile kutlanacak

Nevşehir'in il oluşunun 69. yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek olan konser programı, ünlü sanatçı Sevcan Orhan'ın muhteşem konseri ve havai fişek gösterisi ile kutlanacak.

Nevşehir'in Bakanlar Kurulu kararı ile il oluşunun 69. yıl dönümü düzenlenecek konser programı ile kutlanacak.

Nevşehir'in il oluşunun 69. yıl dönümü nedeniyle Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan program, 20 Temmuz 2023 Perşembe günü Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi önünde gerçekleştirilecek.

İl protokolü ve vatandaşların katılımı ile Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce gerçekleştirilecek olan program saat 20.30'da Borsa Kavşağı'ndan başlayacak. Dostlar Konağı Grup Dostlar eşliğinde gerçekleştirilecek olan kortej yürüyüşü Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'ne kadar sürecek.

Burada protokol konuşmaları ile başlayacak olan programda ünlü sanatçı Sevcan Orhan Nevşehirliler için muhteşem bir konser verecek.

Konser programının ardından ise havai fişek gösterisi gerçekleştirilecek. - NEVŞEHİR