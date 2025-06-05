Nevşehir'de 'Kitapla Yükselen Ufuklar' Projesi Başlatıldı

Nevşehir'de 'Kitapla Yükselen Ufuklar' Projesi Başlatıldı
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Nevşehir'de okuma alışkanlıklarını geliştirmek amacıyla başlatılan 'Kitapla Yükselen Ufuklar' projesi, Gazi Ortaokulu ve Gazi Osman Paşa İmam Hatip Ortaokulu tarafından hayata geçirildi. Proje, Kapadokya'daki turizm merkezlerinde okuma etkinlikleri düzenleyecek ve öğrencileri sıcak hava balon turu ile ödüllendirecek.

Nevşehir'de, öğrencilerin okuma alışkanlıklarını geliştirmek amacıyla "Kitapla Yükselen Ufuklar" projesi hayata geçirildi.

Proje, Gazi Ortaokulu ile Gazi Osman Paşa İmam Hatip Ortaokulu tarafından "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" ve "Maarif 50 vizyonu" kapsamında hazırlandı.

Bu kapsamında, Kapadokya'daki çeşitli turizm merkezleri ile her iki okulda oluşturulan alanlarda okuma etkinlikleri gerçekleştirildi.

12 Haziran'da kitap okuma alışkanlığı konusunda farkındalık oluşturmak için sıcak hava balon turuna katılacak olan öğrenciler, Çat Vadisi semalarında etkinliği sürdürecek.

Etkinliklerin tamamlanmasının ardından düzenli katılım gösteren, başarı elde eden ve kitap kardeşliği ruhunu benimseyen öğrenciler ödüllendirilecek.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Kültür Sanat
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