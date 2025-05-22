Nevşehir'de Doğal ve Kültürel Miras İçin Yürüyüş Düzenlendi

'Doğal ve kültürel mirasına sahip' sloganıyla 5 kilometre yürüdüler

NEVŞEHİR - Nevşehir'de Müzeler Haftası nedeniyle Nevşehir Müze Müdürlüğü tarafından 'Doğal ve Kültürel mirasına sahip' sloganıyla yürüyüş düzenlendi.

UNESCO Dünya doğal ve kültürel miras listesinde yer Kapadokya bölgesinin önemli destinasyonları arasında yer alan Paşabağları ve Zelve Açık Hava müzesi arasında gerçekleştirilen yürüyüşe Avanos Kaymakamı Osman Bilici, Müze Müdürü Gökhan Maskar ve yüz üniversite öğrencileri katıldı. Öğrenciler; Kapadokya bölgesindeki tarihi ve doğal yapıları hem gezdi, hem de çevredeki çöpleri toplayarak farkındalık oluşturdu. Yürüyüş sonunda gazetecilere açıklama yapan Avanos Kaymakamı Osman Bilici; "Müzeler Haftası münasebetiyle doğal ve kültürel mirasına sahip çık sloganıyla yaklaşık yüz gencimizle beraber Paşabağları'ndan Zelve Açık Hava Müzesine doğru bir yürüyüş gerçekleştirdik. Temel amacımız hem bu tarihi yerleri bu zenginliğe dikkat çekmek, bununla beraber yol boyunca çevredeki katı atıkları çöpleri temizleyip çevre bilinci, doğa bilinci ile alakalı bir farkındalık oluşmasını sağlamaktır. Üniversite öğrencilerimizin çoğu ilk defa bu bölgeyi gördü. Özellikle Zelve Açık Hava müzesini ilk defa gördüler. Dünyanın eşsiz yerlerinden biri Kapadokya bölgesi ve onunla beraber tabii ki Paşa Bağları ve Zelve. Bugün burada hem doğal ve tarihi değerlerimize dikkat çektik, hem çevre bilincinin oluşmasını sağlayacak bir etkinlik yaptık. Aynı zamanda güzel bir birliktelik oldu. Yeni nesil gençler çok fazla doğayla ile iç içe değiller. Daha çok sanal bir alemde sanal bir hayat yaşıyorlar. Biz onların sahip oldukları zenginlikleri keşfetmeleri için dışarıya çıkmalarını istiyoruz. Burada büyük bir zenginlik var, büyük bir mirasa sahipler ama kafalarını kaldırıp bu imkanları, bu güzellikleri görmekten maalesef imtina ediyorlar. Bu tür etkinlikler, yürüyüşler, programlar; onların da çevreyle, doğayla, kuş sesleriyle, hayvanlarla bir bağ kurmasını sağlayacaktır. Onlar için de müthiş bir deneyim olmuş diye düşünüyorum" dedi.