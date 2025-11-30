Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Sarı Benekli Semender Adana'da Görüntülendi
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 'Türk semenderi' olarak bilinen nesli tükenme tehlikesi altındaki sarı benekli semender, Cumhurlu Mahallesi'nde bir evin önünde kayda alındı. Semender bir süre evin çevresinde dolaştıktan sonra bölgeden uzaklaştı.
Kaynak: AA / Tuğba Kan - Kültür Sanat