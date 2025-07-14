Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Porsuk Buldan'da Görüntülendi

Denizli'nin Buldan ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki porsuğun yiyecek aradığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Helvacılar Mahallesi'nde Süleyman Tığlıoğlu'na ait bahçede, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmekte olan canlıların kırmızı listesinde yer alan porsuk görüldü.

Tığlıoğlu, yiyecek arayan porsuğu cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Porsuk ile karşılaşmasını gazetecilere anlatan Tığlıoğlu, "Önce çok şaşırdım. Bu bölgede ilk defa porsuk ile karşılaştım. Görür görmez de porsuğu kayda aldım. Hiç aldırış etmeden yürümeye ve geldiği yöne doğru gidip gözlerden uzaklaştı. Nadir görülen bir hayvan ve bölgedeki biyolojik çeşitlilik açısından büyük önem taşıyor." ifadesini kullandı.