Neşet Ertaş, Vefatının 13. Yılında Kırşehir'de Anıldı

Güncelleme:
Bozkırın Tezenesi olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş, vefatının 13. yılında Kırşehir'de düzenlenen etkinlikte anıldı. Etkinlikte Kırşehir Belediyesi Halk Oyunları topluluğu ve yerel sanatçılar sahne aldı, türkülerin seslendirildiği programa ilgi büyük oldu.

Cacabey Meydanı'nda düzenlenen programın ilk bölümünde Kırşehir Belediyesi Halk Oyunları topluluğu ve Niha Band grubu sahne aldı.

Daha sonra mahalli sanatçılar Birol ve Burhan Ertaş'ın sahne aldığı etkinlikte Kırşehir yöresine ait türküler seslendirildi.

Türk Halk Müziği sanatçısı Erkut Özkan ise "Bozkırın tezenesi" Neşet Ertaş, babası Muharrem Ertaş'ın sevilen türkülerini seslendirdi.

Etkinliğe ilgi gösteren Kırşehirliler, sanatçıların seslendirdiği türkülere eşlik etti.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, program kapsamında sahne alan sanatçılara hediye takdim etti.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Kültür Sanat
