Neşet Ertaş'ı Anma Konseri Düzce'de Düzenlendi
Düzce'de düzenlenen 'Ustaya Saygı' konserinde Neşet Ertaş'ın türküleri Gülşen Kutlu tarafından seslendirildi. Konser büyük ilgi gördü.
"Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş'ı anma etkinlikleri kapsamında Düzce'de konser düzenlendi.
Düzce Belediyesince düzenlenen "Ustaya Saygı" konserinde halk müziğinin önemli ismi Neşet Ertaş, vefatının 11'inci yıl dönümünde anıldı.
Soğancı mevkisindeki KYK yurdunun konferans salonunda gerçekleştirilen konserde, türküleriyle milyonların gönlünde taht kuran Neşet Ertaş'a ait parçalar, misafir sanatçı Gülşen Kutlu tarafından seslendirildi.
Kutlu, daha sonra Türk sanat müziğinin güçlü seslerinden Ayşe Taş'ı sahneye davet ederek ustanın parçalarını birlikte yorumladı.
Konser, Kutlu'ya çiçek ve plaket takdim edilmesiyle sona erdi.
Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği konseri, Düzce Valisi Selçuk Aslan, Belediye Başkanı Faruk Özlü, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu da dinledi.