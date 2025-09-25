Neşet Ertaş, Gönül Dağı'nda Anıldı

40 SAZ EŞLİĞİNDE GÖNÜL DAĞI'NDA ANILDI

Türk halk müziği sanatçısı Neşet Ertaş'ın 13'üncü ölüm yıl dönümünde Kırşehir'in Kaman ilçesi Gönül Dağı'nda 40 saz eşliğinde anıldı. Kırşehir Valiliği, Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilciliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen etkinliğe, 70'e yakın türküsever ve dağcı katıldı. Katılımcılar, Demirli köyünde toplandıktan sonra Ertaş'ın babası Muharrem Ertaş'ın köyü Yağmurlubüyükoba ile Demirli köyü arasındaki Gönül Dağı'na tırmandı. Yaklaşık 1 saatlik yürüyüşün ardından zirveye ulaşan grup, Türk bayrağının yanı başında 40 sazı aynı anda çalarak Ertaş'ın 'Gönül Dağı' başta olmak üzere sevilen türkülerini seslendirdi.

Etkinliğe katılan Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, "Merhum Neşet Ertaş'ın çocukluğunun da bir kısmının geçtiği, babasının yurt edindiği Yağmurlu ve Demirli köylerinin hemen yanı başında yükselen bir yer burası. Gençlik merkezlerimizde saz eğitimi alan gençlerimizle birlikte yürüyüşün ardından rahmetlinin türkülerini burada seslendirdik. Gönül Dağı türküsünün yankılandığı bu zirvenin adının 'Gönül Dağı' olarak tescili için de gerekli girişimleri başlatacağız. Bozkırın tezenesi, bu toprakların duygusuna tercüman olmuş büyük ustayı ölüm yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin" dedi.