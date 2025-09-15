Nene Hatun Anaokulu'ndan 'İlk Ders Yeşil Vatan' Etkinliği

Yeniçağa Nene Hatun Anaokulu, Milli Eğitim Bakanlığının "İlk Ders Yeşil Vatan" temasına ailelerle destek verdi.

Okuldaki etkinlikte çocuklar, evlerinde tükettikleri meyvelerden elde ettikleri tohumları getirerek anneleriyle tohum topları hazırladı.

Kil ile yapılan bu tohum topları, mevsimi geldiğinde okul bahçesine ekilmek üzere muhafaza edilecek.

Çocuklar ayrıca doğanın ve yeşili korumanın önemi hakkında öğretmenlerinden bilgi aldı.

Okul müdürü İlknur Pınarcı, AA muhabirine, 2025'in "Aile Yılı" olduğunu anımsatarak, "İlk çalışmamızı 'Yeşil Vatan' temasıyla anlamlı şekilde gerçekleştirdik. Dönem içerisinde ailelerle sık sık projeler yapacağız. İlk çalışma olan tohum topları için emek veren öğretmen ve annelerimize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.