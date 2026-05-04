Nefes Kültür Sanat Spor Kulübü, Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı

Muğla'da kültür, sanat ve halk oyunları alanında faaliyet gösteren Nefes Kültür Sanat Spor Kulübü, önemli bir başarıya imza attı. Kulüp, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen Ege Grup Yarışmalarında elde ettiği dereceyle Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Yarışmalarda sergilediği performansla hakemlerden 90 tam puan alan ekip, 14-15 Haziran 2026 tarihlerinde Gaziantep'te düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda Muğla'yı temsil edecek. Kulüp yönetimi yaptığı açıklamada, elde edilen başarının uzun süren hazırlık sürecinin sonucu olduğunu belirterek, "Aylar süren disiplinli çalışma ve emeğin karşılığını almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sporcularımız, eğitmenlerimiz ve ailelerimizin katkısıyla bu başarıya ulaştık" ifadelerini kullandı. Açıklamada, Türkiye Şampiyonası'nda hedeflerinin Muğla'yı en iyi şekilde temsil etmek olduğu vurgulandı. Kulüp yetkilileri ayrıca halk oyunlarının kültürel mirasın korunmasındaki rolüne dikkat çekerek, gençlerin sanatsal ve kültürel faaliyetlere yönelmesinin toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini ifade etti. Nefes Kültür Sanat Spor Kulübü, Gaziantep'teki şampiyonada hem Muğla'yı hem de Ege Bölgesi'ni en iyi şekilde temsil edecek. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
