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Necip Fazıl Kısakürek 40. yılında mezarı başında anıldı

Necip Fazıl Kısakürek 40. yılında mezarı başında anıldı

Kültür Sanat Haberleri

Türk edebiyat tarihinde Baki'den sonra 2. Sultanu'ş Şuara unvanına sahip Necip Fazıl Kısakürek, vefatının 40. yılında kabri başında dualarla yad edildi.

Necip Fazıl Kısakürek 40. yılında mezarı başında anıldı

İSTANBUL - Türk edebiyat tarihinde Baki'den sonra 2. Sultanu'ş Şuara unvanına sahip Necip Fazıl Kısakürek, vefatının 40. yılında kabri başında dualarla yad edildi.

Türk edebiyat tarihinde Baki'den sonra 2. Sultan'ş Şuara "Şairlerin Sultan" anlamına gelen Necip Fazıl Kısakürek için sevenleri tarafından Eyüpsultan'da anma programı düzenlendi. Kaşgari Camii'nde Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi. Kısakürek'in vefatının 40. yılında cami bahçesinde vatandaşlara etli pilav ve helva dağıtıldı. Eyüpsultan Mezarlığında bulunan kabri başında düzenlenen anma etkinliğine ise Necip Fazıl Kısakürek'in sevenleri katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

Necip Fazıl Kısakürek Eyüpsultan Kültür Sanat Haberler

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