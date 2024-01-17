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Nazım Hikmet Prag'da Anıldı

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Modern Türk şiirinin önde gelen isimlerinden Nazım Hikmet, doğumunun 122'nci yıldönümünde Prag'da anıldı. Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, Nazım Hikmet'in Prag'da düzenlenen edebiyat ve müzik gecesinde onuruna yapılan etkinlikte konuşma yaptı.

Modern Türk şiirinin önde gelen isimlerinden Nazım Hikmet, doğumunun 122'nci yıldönümünde Prag'da anıldı.

Anma töreninde bir konuşma yapan Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, 'Türkçemizi en güzel şekilde mısralaştıran Şair Nazım Hikmet'i sürgün yıllarının bir döneminde yaşadığı Prag'da sıkça vakit geçirdiği Slavia Cafe'de onuruna düzenlenen edebiyat ve müzik gecesinde andık. Eşim Beyhan hanımla birlikte bu gecede Nazım'ın ve Türk edebiyatının dostları ile birlikte olmaktan onur duyduk. Nazım Hikmet'in 20'nci yüzyılın en büyük şairlerinden biri olarak dünya çapında tanındığı konusunda herkes hem fikirdir' dedi.

Etkinlikte sanatçı Roksan Mandel ve Suriyeli müzisyen Marwan Alsolaiman, Nazım'ın şiirleriyle bestelenen eserleri icra ederken, Çek sanatçı Hana Malthauserová şairin Çekçe'ye çevrilen şiirlerini seslendirdi.

Gecede Büyükelçi Egemen Bağış ve eşi Beyhan N. Bağış yakın bir zaman önce Cumhuriyetin 100'üncü yılı dolayısı ile Türk-Çek ilişkileri ve Prag'daki Türk Büyükelçiliğinin resmi konutu ile ilgili yayınlanan kitabın bir nüshasını Slavia Cafe'nin sahibi Jozef Onderka ve eşi Petra Onderkova'ya hediye ederek, kitapta Nazım'ın Türk-Çek ilişkilerinde oynadığı yapıcı role de atıf yaptıklarını vurguladılar.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

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