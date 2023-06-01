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Nazım Hikmet, Kültürpark'ta Anılacak

Nazım Hikmet, Kültürpark'ta Anılacak

Kültür Sanat Haberleri

İzmir Büyükşehir Belediyesi, dünyaca ünlü şair Nazım Hikmet'in aramızdan ayrılışının 60'ıncı yıl dönümünde Kültürpark’ta anma etkinliği düzenliyor. 3 Haziran’da çok sayıda sanatçı, usta şairin şiirlerini ve onun kaleminden çıkan sözlerle ölümsüzleşen besteleri seslendirecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, dünyaca ünlü şair Nazım Hikmet'in aramızdan ayrılışının 60'ıncı yıl dönümünde Kültürpark'ta anma etkinliği düzenliyor. 3 Haziran'da çok sayıda sanatçı, usta şairin şiirlerini ve onun kaleminden çıkan sözlerle ölümsüzleşen besteleri seslendirecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türk edebiyatının en önemli isimlerinden Nazım Hikmet'i, aramızdan ayrılışının 60'ıncı yıl dönümünde '60. Nazım Hikmet Anması' başlıklı etkinlikle hatırlayacak. Kent Arşivi, Müzeler ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik, 3 Haziran 2023 Cumartesi günü Kültürpark'ta yer alan İzmir Sanat'ın bahçesindeki Nazım Hikmet anıtının önünde düzenlenecek. Saat 19: 00'da başlayacak programda, farklı branşlardan çok sayıda sanatçı, usta şairin şiirlerini ve onun kaleminden çıkan sözlerle ölümsüzleşen besteleri seslendirecek.

Kaynak: ANKA / Kültür Sanat

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